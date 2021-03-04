"Утолила девичью жажду". Злата Огневич призналась, на что потратила первую зарплату

Со временем она начала вкладывать деньги в гаджеты и в то, что приносит ей пользу. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певица Злата Огневич рассказала, на что потратила первые заработанные деньги. Во время учебы в школе и институте она всегда работала летом, чтобы заработать карманные.

Этим исполнительница поделилась за кулисами шоу "Где логика", которое скоро покажет "Новый канал".

"Тратила заработанные деньги на косметику, одежду, другие девичьи капризы, которых всегда очень хочется, а лишних денег никогда нет. В конце летнего сезона я покупала летние вещи: босоножки, туфли, сумки, джинсы, топы. Не знаю, зачем я это делала, ведь впереди - осень и зима, то стоило бы покупать что-то по сезону. Наверное, таким образом просто утоляла свою девичью жажду. Мне хотелось возобновлять гардероб летней легкой одеждой, о которой я мечтала и ради которого работала", - призналась артистка.

Со временем она начала вкладывать деньги в гаджеты и в то, что приносит ей пользу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Место силы". Цимбалюк рассказал об особом отдыхе на Бали

"Например, в музыкальные приборы. Из последнего купила электронные клавиши и луп-станцию, с которой очень классно работается. На одежду теперь трачу значительно меньше суммы", - добавила Огневич.

Певица Злата Огневич учит своих сторонников бережно относиться к природе и сортировать мусор. В шоу "Дети против звезд" она рассказала, как стала эко-сознательной.