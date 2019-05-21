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вторник, 21 мая 2019 21:16

Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье
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Кэмпбелл появилась на церемонии награждения American Icon Awards в Беверли-Хиллз
Фото: dailymail.co.uk
Кэмпбелл появилась на церемонии награждения American Icon Awards в Беверли-Хиллз
Кэмпбелл появилась на церемонии награждения American Icon Awards в Беверли-Хиллз
Кэмпбелл появилась на церемонии награждения American Icon Awards в Беверли-Хиллз
Кэмпбелл появилась на церемонии награждения American Icon Awards в Беверли-Хиллз

Британская модель 48-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою безупречную фигуру в облегающем платье. В ярком наряде знаменитость появилась на церемонии награждения American Icon Awards в Беверли-Хиллз.

Там супермодель отметила премией композитора и продюсера Куинси Джонса.

На сцену Кэмпбелл вышла в полупрозрачном платье в пол. По всей длине оно было усыпано золотистыми пайетками в форме звезд. Образ знаменитость дополнила серебряными браслетами.

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В гламурном образе Наоми Кэмпбелл появилась после недавней новости о ее расставании с бойфрендом 25-летним Лиамом Пейном. Пара встречалась 4 месяца.

"Наоми и Лиаму было весело вместе. Но это не молго продолжаться долго. Они решили остаться друзьями", - рассказал источник изданию The Sun.

Недавно модель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала British GQ.

Daily Mail
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21
мая

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