Наоми Кэмпбелл показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фото: dailymail.co.uk

Британская модель 48-летняя Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свою безупречную фигуру в облегающем платье. В ярком наряде знаменитость появилась на церемонии награждения American Icon Awards в Беверли-Хиллз.

Там супермодель отметила премией композитора и продюсера Куинси Джонса.

На сцену Кэмпбелл вышла в полупрозрачном платье в пол. По всей длине оно было усыпано золотистыми пайетками в форме звезд. Образ знаменитость дополнила серебряными браслетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без белья: Наоми Кэмпбелл снялась для бренда Valentino

В гламурном образе Наоми Кэмпбелл появилась после недавней новости о ее расставании с бойфрендом 25-летним Лиамом Пейном. Пара встречалась 4 месяца.

"Наоми и Лиаму было весело вместе. Но это не молго продолжаться долго. Они решили остаться друзьями", - рассказал источник изданию The Sun.

Недавно модель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала British GQ.