 
Ексклюзивы
1/5
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 378
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1035
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1224
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 4770
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1593
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 549
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 6417
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1044
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 4131
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1674
Фото
Все фото
4
3
3
6
12
Наоми Кэмпбелл дерзко позировала топлес для новой коллекции Calvin Klein
Наоми Кэмпбелл дерзко позировала топлес для новой коллекции Calvin Klein
Кейт Хадсон выходит замуж за младшего на семь лет музыканта
Кейт Хадсон выходит замуж за младшего на семь лет музыканта
Звезду &quot;Женского квартала&quot; захейтили за обнаженное фото
Звезду "Женского квартала" захейтили за обнаженное фото
Дреды прикрывали интимные части тела: обнаженная Рианна вызывающе позировала в новой съемке
Дреды прикрывали интимные части тела: обнаженная Рианна вызывающе позировала в новой съемке
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
Видео
Все видео
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Ирина Билык спела с экс-возлюбленными на паркете танцевального шоу
Ирина Билык спела с экс-возлюбленными на паркете танцевального шоу
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Интервью
1/5
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 585
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2322
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2961
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 19053
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2709
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2021
Просмотров: 540
Нехай заробляють
– Учитися тільки почали, а гроші вже вимагають, – говорить Марія. Цьогоріч її 7-річний Максим пішов у перший клас. Батьки ...
вторник, 14 сентября 2021 15:14

Наоми Кэмпбелл дерзко позировала топлес для новой коллекции Calvin Klein
4

  Комментировать

Британская супермодель 51-летняя Наоми Кэмпбелл откровенно позировала для новой рекламной кампании в рамках коллаборации Calvin Klein & Kith.

Фото появились на официальном аккаунте Calvin Klein в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наоми Кэмпбелл показала роскошное тело в стильных купальниках

Наоми Кэмпбелл стала лицом новой коллекции Calvin Klein & Kith.
Фото: Calvin Klein
Наоми Кэмпбелл стала лицом новой коллекции Calvin Klein & Kith.
Наоми Кэмпбелл стала лицом новой коллекции Calvin Klein & Kith.
Наоми Кэмпбелл стала лицом новой коллекции Calvin Klein & Kith.

Манекенщица стала лицом новой коллекции. В линейке представили мужские и женские худи, спортивные штаны - свитпентсы, комплекты нижнего белья базовых цветов.

В кадре Наоми появилась топлесс. Грудь модель прикрывала рукой. Съемки проходили в исторической резиденции Некки Кампильо в итальянском Милане.

На фото супермодель была одета в нижнее белье новой линейки.

Наоми Кэмпбелл снялась для глянца. Она украсила обложку сентябрьского номера The Cut. Позировала в образах от Valentino, Alexandre Vauthier, Schiaparelli, Fendi и Dior.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наоми Кэмпбелл дерзко позировала топлес для новой коллекции Calvin Klein». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Совершили покушение на премьер-министра

"Динамо" добыло одну из самых громких побед в истории

Прах Данте Алигьери похитили монахи

У монаха появились кровоточащие раны на руках и ребрах

"Бенфика" больно отомстила "Динамо" за поражение в Киеве

Самое читаемое
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 17497
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 9288
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
 9 Просмотров: 7731
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 6039
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
31
 Просмотров: 4770
Знаменитости
Кейт Хадсон выходит замуж за младшего на семь лет музыканта
Кейт Хадсон выходит замуж за младшего на семь лет музыканта
3
 Просмотров: 513
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 315
Звезду "Женского квартала" захейтили за обнаженное фото
Звезду "Женского квартала" захейтили за обнаженное фото
3
 Просмотров: 1836
MamaRika показала фигуру через 1,5 месяца после родов
MamaRika показала фигуру через 1,5 месяца после родов Просмотров: 324
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
9
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
3
Отказ от кириллицы не оградит от России - Вятрович
2
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
2
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
Голосов: 43583
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть