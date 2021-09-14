Наоми Кэмпбелл дерзко позировала топлес для новой коллекции Calvin Klein

Британская супермодель 51-летняя Наоми Кэмпбелл откровенно позировала для новой рекламной кампании в рамках коллаборации Calvin Klein & Kith.

Фото появились на официальном аккаунте Calvin Klein в Instagram.

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Фото: Calvin Klein

Манекенщица стала лицом новой коллекции. В линейке представили мужские и женские худи, спортивные штаны - свитпентсы, комплекты нижнего белья базовых цветов.

В кадре Наоми появилась топлесс. Грудь модель прикрывала рукой. Съемки проходили в исторической резиденции Некки Кампильо в итальянском Милане.

На фото супермодель была одета в нижнее белье новой линейки.

Наоми Кэмпбелл снялась для глянца. Она украсила обложку сентябрьского номера The Cut. Позировала в образах от Valentino, Alexandre Vauthier, Schiaparelli, Fendi и Dior.