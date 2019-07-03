Наоми Кэмбелл позировала обнаженной в метро

Фото: @naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании Valentino обнаженной.

Снимки доступны в Instagram модного дома и в профиле знаменитости.

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С элементов одежды на Наоми была только блестящая накидка на голое тело, босоножки и сумочка от Valentino.

Съемки прошли в нью-йоркском метро, которое перекрыли на период съемки. Модель проехалась в вагоне и посидела на перроне метрополитена.

Фото вызвали шквал комплиментов в комментариях.

"Икона стиля", "я так восхищаюсь тобой", "роскошная", "моя любимая фотосессия", "королева моделинга", "ты совершенство".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 1 Июл 2019 в 9:18 PDT

49-летняя Наоми Кэмпбелл получит титул "Иконы стиля" по версии премии British Fashion Awards. Пик ее карьеры пришелся на 1990-е, тогда она вела активное сотрудничество с люксовыми брендами.