Налоговая взялась за больную Заворотнюк

Заворотнюк не заплатили налоги. Фото: narodna-pravda.ua

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.

С артистки собираются взыскать 24 тыс. руб. (более 9 тыс. грн. - Gazeta.ua), сообщает Telegram канал Mash.

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"Столичная ФНС хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей. Сумму, накопленную за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае - квартира в самом центре Москвы. В это время Заворотнюк продолжает борьбу с тяжелым заболеванием", - говорится в сообщении.

В начале осени 2019-го СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк и госпитализацию актрисы. После этого ее муж Чернышев воздерживался от выступлений.