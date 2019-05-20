Надя Дорофеева в сексуальных шортах танцевала вместе с коллегами

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева развлекалась на дне рождении Позитива.
19 мая Алексей Завгородний (Позитив) собрал близких и друзей на вечеринке в одном из клубов. Праздник был организован в неоновом стиле.
Певица надела короткие джинсовые шорты, черные колготы, ярко-салатовый топ и джинсовую куртку.
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Солист групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний (Позитив) рассказал об отношениях с коллегой Надей Дорофеевой.
По словам исполнителя, романа у них никогда не было. При этом отметил, что если бы подобное возникло, — ни муж Нади Владимир Дантес, ни жена Алексея не смогли бы остановить пару.
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