Надя Дорофеева в сексуальных шортах танцевала вместе с коллегами

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева развлекалась на дне рождении Позитива.

19 мая Алексей Завгородний (Позитив) собрал близких и друзей на вечеринке в одном из клубов. Праздник был организован в неоновом стиле.

Певица надела короткие джинсовые шорты, черные колготы, ярко-салатовый топ и джинсовую куртку.

Надя Дорофеева в сексуальных шортах. Фото: Инстаграм

В Инстаграм-сториз Надя показала, как Потап, сидя у Позитива на руках, адресует ему поздравительные слова.

Владимир Остапчук ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известны подробности вокального шоу "Голос. Дети" Солист групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний (Позитив) рассказал об отношениях с коллегой Надей Дорофеевой. По словам исполнителя, романа у них никогда не было. При этом отметил, что если бы подобное возникло, — ни муж Нади Владимир Дантес, ни жена Алексея не смогли бы остановить пару.