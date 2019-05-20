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понедельник, 20 мая 2019 13:57

Надя Дорофеева в сексуальных шортах танцевала вместе с коллегами

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Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева развлекалась на дне рождении Позитива.

19 мая Алексей Завгородний (Позитив) собрал близких и друзей на вечеринке в одном из клубов. Праздник был организован в неоновом стиле.

Певица надела короткие джинсовые шорты, черные колготы, ярко-салатовый топ и джинсовую куртку.

  Надя Дорофеева в сексуальных шортах. Фото: Инстаграм
Надя Дорофеева в сексуальных шортах. Фото: Инстаграм
В Инстаграм-сториз Надя показала, как Потап, сидя у Позитива на руках, адресует ему поздравительные слова.
  Владимир Остапчук
Владимир Остапчук

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Солист групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний (Позитив) рассказал об отношениях с коллегой Надей Дорофеевой.

По словам исполнителя, романа у них никогда не было. При этом отметил, что если бы подобное возникло, — ни муж Нади Владимир Дантес, ни жена Алексея не смогли бы остановить пару.

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