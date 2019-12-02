Надежда Мейхер едва удержала в платье пышную грудь

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер поделилась соблазнительной фотографией.

На странице в Instagram артистка опубликовала фото в черном наряде с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь звезды.

"Где лучший свет?! Правильно, в ванной", — подписала фото Надежда.

Мейхер показала соблазнительные прелести. Фото: инстаграм

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами.

"Ослепительная красота", "Эталон красоты", "Боже, какая женщина", "Надя, как вы прекрасны! Обожаю вас еще со времен "Моя попытка номер 5", "Идеальная Надя", -пишут они.

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Телеведущая и певица Надежда Мейхер рассказала изданию Gazeta.ua о собственные детские мечты. Так, оказалось, что она хотела работать на ферме. Потом мечтала быть швеей. "Некоторое время моя мама работала продавцом, поэтому попробовала себя в торговле. Мне очень понравилось. Любила считать деньги, давать сдачу. Мама научила меня считать на старой деревянной счеты. Потом я мечтала быть актрисой, певицей, балериной. Хотела стать писательницей, ведь рано начала придумывать разные истории", - говорит Надежда Мейхер.