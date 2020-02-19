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среда, 19 февраля 2020 22:46

Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
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Такая одежда позволяет девушкам хрупкого телосложения мгновенно получить пышные формы, как у американской звезды реалити-шоу
Фото: instagram.com/beate.karlsson/
Такая одежда позволяет девушкам хрупкого телосложения мгновенно получить пышные формы, как у американской звезды реалити-шоу
Такая одежда позволяет девушкам хрупкого телосложения мгновенно получить пышные формы, как у американской звезды реалити-шоу
Такая одежда позволяет девушкам хрупкого телосложения мгновенно получить пышные формы, как у американской звезды реалити-шоу
Такая одежда позволяет девушкам хрупкого телосложения мгновенно получить пышные формы, как у американской звезды реалити-шоу

Скандинавские художники из Нью-Йорка Ида Йонссон и Саймона Сааринена, а также шведский модельер Беате Карлссон придумали шорты, имитирующие попу, как у Ким Кардашьян.

Разработка называется "The Bum". Ее трио представило на вечеринке Elle в рамках нью-йоркской недели моды, пишет Радио Максимум.

Такая одежда позволяет девушкам хрупкого телосложения мгновенно получить пышные формы, как у американской звезды реалити-шоу.

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Чтобы добиться нужных форм, дизайнеры два года отслеживали снимки Ким, с помощью которых воссоздали 3D-модель ее ягодиц. Прототип выполнили из жидкого силикона. Объем такой одежды составляет около метра, диаметр - 38 см, а вес - почти 3 кг. Чтобы конечный продукт был легче, его хотят делать из комбинации силикона, спандекса и микрофибры.

Шорты уже можно приобрести.

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(just wanted to say that The Bum 2.0 is coming soon)

Публикация от ida-simon (@1da_sim0n)

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GET THE BOUNCY BOOTY YOU DESERVE @beate.karlsson @simon.saarinen @1daj0nsson

Публикация от ida-simon (@1da_sim0n)

К 40-летию осенью 2020-го звезда реалити-шоу Ким Кардашьян собирается похудеть на 8 кг. В Twitter бизнесвумен раскрыла план питания, который поможет достичь целевого веса. "Я ем растительную пищу. Никакого мяса больше. Овсянка и веганская колбаса на завтрак, веганские тако - мое любимое блюдо на обед. Салаты тоже хороши! Я люблю печеный картофель и картофель фри. Но тонкий, а не толстый картофель. Смузи из ирландского мха тоже очень хорошие" - сказала Ким. 39-летняя Кардашьян сказала, что дети с мужем Канье Уэстом также придерживаются растительной диеты, и лишь старшая дочь, 6-летняя Норт, пескатарианка, употребляет в пищу рыбу и другие морепродукты.

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