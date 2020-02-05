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Диета Ким Кардашьян: что ест звезда реалити-шоу и чем кормит детей

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Автор: instagram
  Ким Кардашьян рассказала, что ест сама и чем кормит детей
Ким Кардашьян рассказала, что ест сама и чем кормит детей

К 40-летию осенью 2020-го звезда реалити-шоу Ким Кардашьян собирается похудеть на 8 кг.

В Twitter бизнесвумен раскрыла план питания, который поможет достичь целевого веса.

"Я ем растительную пищу. Никакого мяса больше. Овсянка и веганская колбаса на завтрак, веганские тако - мое любимое блюдо на обед. Салаты тоже хороши! Я люблю печеный картофель и картофель фри. Но тонкий, а не толстый картофель. Смузи из ирландского мха тоже очень хорошие" - сказала Ким.

39-летняя Кардашьян сказала, что дети с мужем Канье Уэстом также придерживаются растительной диеты, и лишь старшая дочь, 6-летняя Норт, пескатарианка, употребляет в пищу рыбу и другие морепродукты.

Автор: instagram
  Ким Кардашьян рассказала, что ест сама и чем кормит детей
Ким Кардашьян рассказала, что ест сама и чем кормит детей

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Недавно Ким рассказала фанатам о своих хорошо укомплектованных кладовых и холодильниках после того, как поклонники спросили, чем она кормит детей. Интерес поклонников звезды возник после публикации фото, на котором она стоит перед практически пустым холодильником, пишет apostrophe.

"Мои дети предпочитают разные виды молока, - поделилась она в Instagram. - Мы также выращиваем на участке собственные деревья, овощи и делаем все сами".

Звезда реалити Ким Кардашьян похвасталась в соцсети новым образом.

Ким опубликовала в Instagram серию фотографий. Позировала в бархатном платье кофейного цвета с рюшами и высоким разрезом до бедра. Наряд был с одним рукавом и невысокой горловиной. Пользователи в соцсетях шутили, что платье Ким похожа на шторы.

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