"На всю жизнь вместе" - Анастасия Приходько показала свадебные снимки

Фото: www.facebook.com

Украинская певица 32-летняя Анастасия Приходько поделилась новыми снимками со свадьбы.

Фото с венчания звезда опубликовала в Facebook.

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На невесте было белое платье с длинной фатой. На лице яркий макияж. Жених был одет в черный классический смокинг.

На снимках пара стояла со свечами в руках.

Поклонники засыпали пару поздравлениями в комментариях.

"Будьте счастливы вечно", "Очень хорошая пара", "Чтобы на всю жизнь вместе", "Искренне поздравляю молодоженов", - пишут они.

Более 3 лет Анастасия Приходько жила вместе с бизнесменом из Абхазии Нури Кухилаве. 2010-го певица родила ему дочь Нану, а 2012-го она с любимым обвенчались, однако официально брак не зарегистрировали. Через год стало известно, что исполнительница вышла замуж, однако совсем другого мужчины. А уже в 2015-м Анастасия родила сына от нового мужа.