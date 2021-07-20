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вторник, 20 июля 2021 23:46

"На стиле": Приходько показала себя 20-летнюю
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20-летнюю Анастасию Приходько не узнать
Фото: instagram.com/prykhodko_official
20-летнюю Анастасию Приходько не узнать
20-летнюю Анастасию Приходько не узнать
20-летнюю Анастасию Приходько не узнать

Певица 34-летняя Анастасия Приходько решила поделиться со своими подписчиками в Instagram фотографиями 14-летней давности.

Звезда показала себя 20-летнюю и с юмором прокомментировала свой стиль. Также Приходько отметила, что тогда весила 68 килограммов, а это на 18 кг больше, чем сейчас.

Напомним, что Анастасия мама троих детей и сейчас кормит трехмесячного сына грудью.

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Певица Анастасия Приходько призналась, что считает своего мужа Александра самым лучшим, и могла бы простить ему даже измену. Она подчеркнула, что они много прошли вместе и он очень надежный человек.

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