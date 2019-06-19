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среда, 19 июня 2019 13:48

"На Регину похож" - Влад Топалов умилил сеть снимком с сыном

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&quot;На Регину похож&quot; - Влад Топалов умилил сеть снимком с сыном
Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились снимком с маленьким сыном. Фото: teleprogramma.pro

Певец Влад Топалов, муж украинской ведущей Регины Тодоренко, растрогал сеть снимком с маленьким сыном.

На фотографии Топалов посадил мальчика, которому уже полгода, себе на шею. Звездный отец бережно поддерживал сына за спину.

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"Мое крошечное чудо. Мой Симба. Иногда хочется его съесть. Скорее бы уже играть с ним в футбол и в войнушку", - подписал публикацию Топалов.

Пользователи засыпали комплиментами и пожеланиями звездного отца.
"Наслаждение для глаз - папа и сын", "Таким чудом не успеешь надышаться", "Какие же вы классные", "Так трогательно", "Созрел для отцовства", "Даже с этого ракурса видно, что малыш на Регину похож", - пишут они.

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Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов планируют устроить пышную свадьбу. Пара поженилась еще в октябре 2018-го, но событие не отмечали из-за беременности Регины.

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