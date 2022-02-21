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понедельник, 21 февраля 2022 16:08

"На психике это очень сказалось" - дочь Меладзе призналась, как переживала разрыв родителей
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Лия Меладзе рассказала, как пережила развод родителей
Фото: instagram.com/meladzeliya
Лия Меладзе рассказала, как пережила развод родителей
Лия Меладзе рассказала, как пережила развод родителей
Лия Меладзе рассказала, как пережила развод родителей
Лия Меладзе рассказала, как пережила развод родителей

Дочь композитора Константина Меладзе и Яны Сумм 17-летняя Лия впервые рассказала, как пережила разрыв родителей.

Девушка призналась, что для нее это был трудный период в жизни. Об этом она рассказала в программе "ЖВЛ".

"Все ссоры, которые происходили у нас дома, они достаточно обычны для любой семьи, но на моей психике это очень сказалось. Когда ты не совсем понимаешь, что там может кого-то разозлить, что кого-то может огорчить. У нас вся семь довольно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое", - поделилась дочь Меладзе.

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Певица говорит, что никогда не видела слез, тоски и проблем родителей.

"Я не чувствовала себя заброшенной, а мама мне четко дала понять, что когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела просто, чтобы они были счастливы. Это все, что мне нужно", - объяснила девушка.

Сейчас блоггерша искренне радуется родителям, ведь каждый из них счастлив в новом браке.

Почти 20 лет тому назад продюсер и композитор Константин Меладзе расстался со своей женой Яной Сумм из-за тайного романа с солисткой "ВИА Гры" Верой Брежневой. Бывшая жена Меладзе припомнила непростой период своей жизни.

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