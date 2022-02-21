"На психике это очень сказалось" - дочь Меладзе призналась, как переживала разрыв родителей

Фото: instagram.com/meladzeliya

Дочь композитора Константина Меладзе и Яны Сумм 17-летняя Лия впервые рассказала, как пережила разрыв родителей.

Девушка призналась, что для нее это был трудный период в жизни. Об этом она рассказала в программе "ЖВЛ".

"Все ссоры, которые происходили у нас дома, они достаточно обычны для любой семьи, но на моей психике это очень сказалось. Когда ты не совсем понимаешь, что там может кого-то разозлить, что кого-то может огорчить. У нас вся семь довольно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое", - поделилась дочь Меладзе.

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Певица говорит, что никогда не видела слез, тоски и проблем родителей.

"Я не чувствовала себя заброшенной, а мама мне четко дала понять, что когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела просто, чтобы они были счастливы. Это все, что мне нужно", - объяснила девушка.

Сейчас блоггерша искренне радуется родителям, ведь каждый из них счастлив в новом браке.

Почти 20 лет тому назад продюсер и композитор Константин Меладзе расстался со своей женой Яной Сумм из-за тайного романа с солисткой "ВИА Гры" Верой Брежневой. Бывшая жена Меладзе припомнила непростой период своей жизни.