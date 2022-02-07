"После развода я стала сильнее" - экс-жена Меладзе вспомнила об измене мужа с Брежневой

Почти 20 лет тому назад продюсер и композитор Константин Меладзе расстался со своей женой Яной Сумм из-за тайного романа с солисткой "ВИА Гры" Верой Брежневой. Бывшая жена Меладзе припомнила непростой период своей жизни.

Женщина вспомнила, что начала подозревать мужчину в изменах и, наконец, нашла подтверждение своим догадкам в телефоне мужа. Об этом она призналась в программе "Наедине со всеми".

"И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала, что у меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье". Ответ был неискренним: "У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью. Он мой наставник. Ничего нет", - вспомнила ответ Брежневой Яна Сумм.

Фото: instagram.com/ververa

В то время певица пыталась построить семейную жизнь с бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого в 2009 году родила дочь Сару. Впрочем, в 2012 году брак развалился.

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Поговаривали, что именно из-за тайного романа Брежневой с Меладзе.

Когда жена композитора узнала об измене, она решила самостоятельно поставить точку в этом любовном треугольнике.

"Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила отдельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уйдет, уйду с детьми я. Благодарна ему за то, что отпустил меня из этого эмоционального ада. Спасибо, что ушел быстро и по-доброму. Сначала у меня наступил покой. Потом я стала понимать, что наконец-то живу, дышу, прихожу в себя. После развода я стала сильнее", - призналась женщина.

Сумм вспомнила, что тогда бракоразводный процесс затянулся из-за трагедии – в 2013 году Меладзе насмерть сбил 30-летнюю женщину. И тогда Брежнева сама пришла к ним домой:

"Эта женщина пришла ко мне домой. Зачем? Сказала, что хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти из подполья. У меня был один вопрос: "Во имя чего понадобилось столько сломанных судеб? Я ведь звонила тебе. Считай, сколько лет вы у меня забрали. Почти десять лет", – вспомнила Сумм.

Сейчас в жизни экс-супруги Меладзе все наладилось. Уже пять лет Яна замужем за мужчиной, по имени Олег. Он бизнесмен. Избранник Яны обожает свою возлюбленную и принял ее детей как своих.

Певица Вера Брежнева отметила день рождения. Артистке 3 февраля исполнилось 40 лет. Женщина провела этот день в кругу семьи. Началось все в самолете. Когда артистка заходила на воздушное судно, она заметила, как ее какая-то девушка снимает на телефон. Дома же продюсер и композитор Константин Меладзе, заполнил квартиру цветами к приезду любимой.