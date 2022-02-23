На прогулке с сыном: Ратаковски показалась в шляпе от Багинского

Американская модель Эмили Ратаковски засветилась в шляпе от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Шляпу звезда одела для прогулки с сыном. Фото опубликовали на Instagram-странице бренда.
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Американская актриса и модель 29-летняя Эмили Ратаковски искренне радуется первым месяцем материнства. 8 марта она родила сына. А теперь поделилась с подписчиков в Instagram снимками, сделанными во время родов.
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