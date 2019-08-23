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На Екатерину Кухар в США охотилась рысь
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Фото: предоставила Екатерина Кухар

Прима-балерина Екатерина Кухар чуть не попала в лапы рыси во время своего отдыха в США.

"Я в одиночестве принимала солнечные ванны, ничего не предвещало беды. Меня спасло лишь то, что рысь наступила на сухой листок. Это заставило меня обернуться. Когда я вскочила и увидела ее глаза, я поняла, что она меня слегка недооценила", - поделилась впечатлениями Екатерина.

Второй год подряд свои летние каникулы премьеры балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар проводят в США. В этом году они полтора месяца отдыхали с четырехлетней доченькой Настенькой.

За это время они посмотрели грандиозное мировое водное шоу " О" цирка Du soleil. Специально для этого шоу было создан бассейн глубиною в 5 этажей. Также побывали в городе грехов – в Лас-Вегасе, где проверили удачу в казино.

"Хорошо, что до Вегаса был Беверли-Хиллз с его скоплением роскоши на Родео Драйв, после которого проигрывать было уже почти нечего, - говорит премьер балета Александр Стоянов. - Правда, честно говоря, в возрасте 10 лет у меня был случай связанный с азартными играми, который навсегда отбил охоту этим заниматься. Я проиграл за 1 час все тяжело заработанные и сэкономленные деньги, которые копил больше года".

Также в Лас-Вегасе артисты насладились выставкой выдающегося американского скульптора Richarda McDonald'sa. По словам Екатерины Кухар, на его балерин в скульптуре можно смотреть бесконечно. Артисты побывали в пустыне, в заповеднике Red Rock, прокатились в Los Angelese по стеклянной горке с 73-х этажного небоскрёба Sky Space и традиционно посетили с ребенком Disneyland.

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Но главный экстрим, которого совсем не ждала Екатерина Кухар, случился с ней в день, когда она загорала.

"Под конец моего путешествия по Америке за мной в лесу охотилась дикая рысь из лесов Иссакуа. Дело в том, что рядом с местом, где мы проживали, через дорогу, находился зоопарк. Нам это очень нравилось, когда по нашему участку утром мы встречали косуль. Они совсем не боятся людей, Саша даже пробовал их ловить. Но было очень страшно встретиться с рысью. Сейчас вспоминаю, и мурашки по коже. Я в одиночестве принимала солнечные ванны, ничего не предвещало беды… меня спасло лишь то, что рысь наступила на сухой листок… Это заставило меня обернуться. Когда я вскочила и увидела ее глаза, я поняла, что она меня слегка недооценила. Она явно ожидала более легкую и мелкую добычу. Мне повезло, что рысь была некрупная. Если бы я не повернулась, то с большой вероятностью она бы вцепилась мне в шею. И в этом случае не было бы больше самого требовательного судьи "Танцев со звёздами", - делится прима.

Уже 25 августа Екатерина Кухар снова сядет в кресло судей в проекте "Танці з зірками". Также оценивать танцевальные навыки звезд станут хореограф Влад Яма и профессиональный танцор Франсиско Гомес.

Тем временем объявили остальных участников танцевального шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

На официальной странице в Instagram заявили, что актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, певица TAYANNA и лидер группы DZIDZIO Михаил Хома согласились участвовать в проекте.

Во вторник, 6 августа, звездам передали дискобол, который стал символом шоу. Через 2 дня знаменитости дали окончательный ответ на участие.

В новом сезоне будет 14 участников.

Автор: Валерия Радзиевская
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