Солнечный Крит и безумная Ибица: где отдыхают украинские звезды

Украинские знаменитости не жалеют денег на отдых за рубежом и едут в жаркие страны, чтобы позагорать и делиться "горячими" фотографиями с подписчиками в Instagram.
Gazeta.uaузнала где именно отдыхали звезды украинского шоубиза.
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1. Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно вышла замуж, празднует медовый месяц в Греции, на острове Крит. Оттуда девушка публикует солнечные снимки с мужем Владом Топаловым.
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2. Певица Алина Гросу с новоиспеченным мужем Александром отдыхали в Венеции, Италия. Путешествие быстро закончилось из-за концертного тура звезды.
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3. Ведущая Маша Ефросинина отправилась отдыхать на остров Ибица, Испания. Звезда показывала фото в купальниках и вечера в дискоклубах.
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4. Балерина Екатерина Повар взяла перерыв от гастрольных туров и поехала в Лос-Анджелес, США. Знаменитость активно делится яркими снимками с интересных местностей калифорнийского города.
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В сезон отпусков Google Украина опубликовала свежий рейтинг самых популярных среди украинских туристических направлений. Список составлен на основании поисковых запросов.
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