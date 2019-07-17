Солнечный Крит и безумная Ибица: где отдыхают украинские звезды

Где и как отдыхают украинские звезды. Фото: @alina_grosu

Украинские знаменитости не жалеют денег на отдых за рубежом и едут в жаркие страны, чтобы позагорать и делиться "горячими" фотографиями с подписчиками в Instagram.

Gazeta.uaузнала где именно отдыхали звезды украинского шоубиза.

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1. Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно вышла замуж, празднует медовый месяц в Греции, на острове Крит. Оттуда девушка публикует солнечные снимки с мужем Владом Топаловым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 13 Июл 2019 в 9:15 PDT

2. Певица Алина Гросу с новоиспеченным мужем Александром отдыхали в Венеции, Италия. Путешествие быстро закончилось из-за концертного тура звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu) 26 Июн 2019 в 1:15 PDT

3. Ведущая Маша Ефросинина отправилась отдыхать на остров Ибица, Испания. Звезда показывала фото в купальниках и вечера в дискоклубах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 15 Июл 2019 в 7:57 PDT

4. Балерина Екатерина Повар взяла перерыв от гастрольных туров и поехала в Лос-Анджелес, США. Знаменитость активно делится яркими снимками с интересных местностей калифорнийского города.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) 14 Июл 2019 в 12:11 PDT

В сезон отпусков Google Украина опубликовала свежий рейтинг самых популярных среди украинских туристических направлений. Список составлен на основании поисковых запросов.