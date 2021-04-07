На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь

Моргенштерн снял скандальный клип. Фото: morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн выпустил клип совместно с DJ Smash "Новая волна" и попал в скандал. В ролике артист танцует в образе католического Папы, к которому затем присоединяются верующие.

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"Переносить эпатаж в стены воображаемых храмов, в частности католических - это слишком", - отреагировал на клип заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, пишет "РИА Новости".

По словам представителя РПЦ, вызов культуре переходит к издевательству над религией, и этот "маховик разрушения ценностей" не имеет конфессиональных исключений. Тем более, что пропагандируемые ценности любая религия считает плохими для души.

В столичном Дворце спорта 3 июня 2021 состоится концерт российского рэпера Морґенштерна. Настоящее имя - Алишер Валеев. Концерты также запланированы в Харькове - 4 июня - и Запорожье - 6 июня.