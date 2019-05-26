"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре

Crazy Horse — знаменитое парижское кабаре, основанное в 1951 году. Свое имя Crazy получило с легкой руки своего создателя художника и антиквара Алана Бернардена, который в начале 50-х увлекался вестернами и назвал свое детище в честь вождя индейского племени оглала. Отличительной чертой, изюминкой кабаре, стал принцип отбора танцовщиц. Они должны были обладать весьма жестким, ставшим позже характерно узнаваемым "фирменным" набором внешних данных, таких как высокий рост, стройность, подтянутость, общая схожесть черт и даже объем и форма груди.

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