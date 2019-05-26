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понедельник, 27 мая 2019 01:35

"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
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Crazy Horse — знаменитое парижское кабаре, основанное в 1951 году. Свое имя Crazy получило с легкой руки своего создателя художника и антиквара Алана Бернардена, который в начале 50-х увлекался вестернами и назвал свое детище в честь вождя индейского племени оглала. Отличительной чертой, изюминкой кабаре, стал принцип отбора танцовщиц. Они должны были обладать весьма жестким, ставшим позже характерно узнаваемым "фирменным" набором внешних данных, таких как высокий рост, стройность, подтянутость, общая схожесть черт и даже объем и форма груди.

Кабаре Крэйзи Хорс – царство музыки, танца, света, красивых женщин и обнажённых тел. Танцевальные номера шоу-программы могут быть групповыми и сольными. В некоторых номерах артистки появляются на сцене в красивых костюмах, и вот уже через несколько мгновений в партер, согласно классическим традициям кабаре и эротических шоу, летят туфли, платья, чулки и перчатки обнажающихся прямо на сцене девушек.
Другие номера чрезвычайно смелы: танцовщицы на сцене полностью обнажены, их «одевает» лишь дымка мастерски подобранного света.
Все шоу Crazy Horse представляют собой красочные номера, каждый из которых - это не просто десяток обнаженных танцовщиц, грациозно исполняющих танец, а законченная история, наполненная гротеском, юмором и драмой. При этом все действо сопровождается тщательно подобранной музыкой, шикарными костюмами и декорациями.
Визуальные эффекты достигаются благодаря замысловатой игре света и цветных фильтров, которая построена так, что сложно понять, где заканчивается нежная кожа танцовщиц и начинаются светоэффекты.
Говорят, возникновению Crazy Horse в том виде, который существует сейчас, мы обязаны одной из артисток шоу Лили Ниагаре, обладавшей кожей цвета парного молока. Однажды, поставив цветное стекло в проектор, Бернаден обнаружил, как причудливо ложатся лучи на женственные формы Лили и стал пробовать играть с этим открытием. Так оптическое искусство, оп-арт, соединилось с эротическим танцем и дало небывалый эффект.

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