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среда, 23 февраля 2022 16:48

"Мы были еще не зрелые" – Валевская впервые рассказала, что сделала аборт
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Певица Наталья Валевская приоткрыла завесу личной жизни.

Звезда призналась, что в 2003 году сделала аборт из-за патологии ребенка. Об этом она рассказала в программе "ЖВЛ".

"Мы были еще незрелые. Молодые. И совершили огромную ошибку, за которую я лично уже простила своего мужа, и уже себя простила. Исповедалась, причастилась. Я знаю, что все будет хорошо", - сказала Валевская.

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Наталья Валевская призналась, что сделала аборт из-за патологии ребенка
Фото: instagram.com/valevska_official
Наталья Валевская призналась, что сделала аборт из-за патологии ребенка
Наталья Валевская призналась, что сделала аборт из-за патологии ребенка
Наталья Валевская призналась, что сделала аборт из-за патологии ребенка
Наталья Валевская призналась, что сделала аборт из-за патологии ребенка

Сейчас певица мечтает о первенце и сделала уже не одну операцию. Но, несмотря на это, не опускает рук, а смотрит в будущее с верой.

Певица Наталья Валевская представила автобиографическую песню "Я вам бажаю щастя". Над аранжировкой трека работал Назарий Гук. Автором музыки выступил Алексей Малахов, а слов – Лариса Флинт. По словам артистки, ее новая песня является мотивационной и жизнеутверждающей.

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23
февраля

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