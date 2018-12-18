Муж против: Ким Кардашьян снова щеголяет голым телом

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая на днях показала, как выглядела в купальнике в 13 лет, продемонстрировала, как выглядит сейчас без купальника.

Светская львица, несмотря на недовольство мужа, в очередной раз поделилась провокационной фотографией на своей странице Instsgrаm.

Автор: instagram.com/kimkardashian "Примерка" - назвала своё фото Ким

38-летняя Ким опубликовала снимок, на котором позирует полностью обнаженной в прозрачном, усыпанном блестками платье.

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"Примерка", - так подписала фото Кардашьян.

Снимок знаменитости высоко оценили ее поклонники, поскольку за день он собрал более 2,9 млн лайков и тысячи комментариев.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пришла на презентацию шоу The Cher Show на Бродвее. Красавице составил компанию ее супруг Канье Уэст. Ким видели в платье, которое ранее примерила Наоми Кэмпбелл. Винтажное творение едва не подвело красавицу на красной дорожке, обнажив прелести.