Муж против: Ким Кардашьян снова щеголяет голым телом

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая на днях показала, как выглядела в купальнике в 13 лет, продемонстрировала, как выглядит сейчас без купальника.
Светская львица, несмотря на недовольство мужа, в очередной раз поделилась провокационной фотографией на своей странице Instsgrаm.
38-летняя Ким опубликовала снимок, на котором позирует полностью обнаженной в прозрачном, усыпанном блестками платье.
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"Примерка", - так подписала фото Кардашьян.
Снимок знаменитости высоко оценили ее поклонники, поскольку за день он собрал более 2,9 млн лайков и тысячи комментариев.
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пришла на презентацию шоу The Cher Show на Бродвее.
Красавице составил компанию ее супруг Канье Уэст.
Ким видели в платье, которое ранее примерила Наоми Кэмпбелл. Винтажное творение едва не подвело красавицу на красной дорожке, обнажив прелести.
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