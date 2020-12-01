Мухарский похвастался молодой женой и домом под Киевом

52-летний шоумен Антин Мухарский году официально женился с женой Елизаветой Бельской, которая моложе его почти на 20 лет. Сейчас супруги живут в доме под Киевом. Пара переоборудовала дачу родителей Мухарского на свой лад.

Об этом они рассказали в интервью "Звездном пути".

Они познакомились, когда проходил скандальный бракоразводный процесс со Снежаной Егоровой. Шоумен рассказывает, что любовь вытянуло его из депрессии.

Пара говорит друг другу на "вы". Перед официальным заключением брака влюбленные обвенчались. Мухарский вспоминает, как сделал предложение своей жене.

Автор: Звёздный путь Антон с Елизаветой

"Перед тем мы зашли в магазин ювелирных украшений, и я сказал:" Лиза, я буду вам делать предложение, так вы, пожалуйста, выберите себе ту кольцо, которая вам больше нравится ". И в красивом ресторане, нашему любимому, я сделал лиге предложение руки и сердца ", - рассказывает Антин.

Жена Мухарского увлекается образами американских домохозяек 1950-х годов. Она взяла на себя практически весь быт.





Супруги не планируют заводить детей.

"Мне не нужны дети для счастья. И мы такие странствующие украинские художники, которым хочется быть вместе, устраивать какие-то романтические путешествия, приключения, гастроли зарубежные действительно посвящать все время друг другу", - говорит Елизавета.

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Мухарский женился в третий раз. Со своими двумя дочерьми от первого брака он общается. Своих детей от Снежаны Егоровой уже два года не видит.

Украинская телеведущая Снежана Егорова назвала cелюкамы и рагулями людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну. Военных она сравнила с наркоманами, "которые за дозу готовы продать жизни".