Морщины и минимум макияжа: Вера Брежнева украсила обложку российского глянца

Певица Вера Брежнева впервые оказалась на обложке модного глянца Vogue Russia.

Снимки с фотосессии, которая прошла в Париже, звезда опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В крошечном бикини: дочь Веры Брежневой поделилась откровенными снимками

Автор: @ververa Вера Брежнева снялась для Vogue Russia

На фотографиях Брежнева появилась с минимальным нюдовим макияжем и влажными волосами. Вера широко улыбалась.

По словам певицы, попасть на обложку Vogue - ее давняя мечта, которая наконец сбылась.

"Счастье это работать с такой невероятной командой. Это был замечательный день в Париже, который я запомню навсегда", - подписала пост Брежнева.

Автор: @voguerussia Вера Брежнева снялась для Vogue Russia

Пользователи сети в миг отреагировали на новую публикацию Веры.

"Впервые хочу купить этот журнал", "вы такая настоящая", "натуральная красота", "спасибо, что без фотошопа", "что здесь хорошего? Морщины?", "как-то некрасиво сделали обложку", "этот эффект грязных волос все портит ".

Недавно Вера Брежнева взбудоражила фанатов откровенным фото. В Instagram она опубликовала снимок в черном бикини. Хорошо видно ее длинные ноги и стройную фигуру.