Морщины и минимум макияжа: Вера Брежнева украсила обложку российского глянца

Певица Вера Брежнева впервые оказалась на обложке модного глянца Vogue Russia.
Снимки с фотосессии, которая прошла в Париже, звезда опубликовала в Instagram.
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На фотографиях Брежнева появилась с минимальным нюдовим макияжем и влажными волосами. Вера широко улыбалась.
По словам певицы, попасть на обложку Vogue - ее давняя мечта, которая наконец сбылась.
"Счастье это работать с такой невероятной командой. Это был замечательный день в Париже, который я запомню навсегда", - подписала пост Брежнева.
Пользователи сети в миг отреагировали на новую публикацию Веры.
"Впервые хочу купить этот журнал", "вы такая настоящая", "натуральная красота", "спасибо, что без фотошопа", "что здесь хорошего? Морщины?", "как-то некрасиво сделали обложку", "этот эффект грязных волос все портит ".
Недавно Вера Брежнева взбудоражила фанатов откровенным фото. В Instagram она опубликовала снимок в черном бикини. Хорошо видно ее длинные ноги и стройную фигуру.
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