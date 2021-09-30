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четверг, 30 сентября 2021 11:44

Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
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30 сентября итальянская актриса и модель Моника Белуччи отмечает 57-летие. Ее называют одной из самых красивых женщин планеты и идеалом женственности.

Gazeta.ua подготовила семь неожиданных фактов из жизни кинозвезды и ее самые горячие фото.

1. Модель родом из итальянского города Читта-ди-Кастелло. Ее отец работал в транспортной компании, а мать, чью красоту унаследовала звезда, была художницей.

2. Белуччи мечтала получить юридическое образование и собирала деньги на обучение в университете Перуджи. Но она не только поступила в университет, но и прошла кастинг в модельном агентстве Elite Model Management, в котором начала работать с 16 лет. Впоследствии ее захватил мир роскоши, поэтому с мечтой стать юристом распрощалась и начала работать моделью по 16 ч. в сутки.

3. В 24 года Белуччи отправляется в Милан. Там за год уже достигает карьерных высот: снимается для мировых журналов и становится лицом Dolce & Gabbana.

"Когда мне было 15-16, всегда пыталась доказать, что у меня есть мозги. Сейчас мне все равно. Если вы хотите думать, что я глупая, думайте. Это ваша проблема. Всем не угодишь", – сказала в одном из интервью актриса.

Итальянская актриса и модель Моника Белуччи отмечает 57-летие
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Итальянская актриса и модель Моника Белуччи отмечает 57-летие
Итальянская актриса и модель Моника Белуччи отмечает 57-летие
Итальянская актриса и модель Моника Белуччи отмечает 57-летие
Итальянская актриса и модель Моника Белуччи отмечает 57-летие

4. Дебютировала в кино в начале 1990 года: тогда сыграла в телевизионном фильме "Взрослая любовь". С тех пор Белуччи снялась в более 70 фильмах.

5. В 1995-м во время съемок фильма "Квартира" в Белуччи начинается роман с коллегой – французским актером Венсаном Касселем. Пара поженилась в 1999 году.

6. Актриса родила первенца за две недели до 40-летия: супруги назвали дочь Девой. 20 мая 2010 года 45-летняя Белуччи родила еще одну дочь, которую назвали Леони. В августе 2013 года супруги сообщили, что разводятся. Белуччи и Кассель прожили в браке 14 лет.

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7. Кроме родного итальянского, модель в совершенстве владеет английским, французским и испанским языками.

Итальянская кинозвезда Моника Белуччи снялась для французского журнала Paris Match. Она украсила обложку вместе с французской актрисой 63-летней Кароль Буке.

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Дата
30
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