Моника Белуччи и французская актриса соблазнительно позировали для глянца

Итальянская кинозвезда 56-летняя Моника Белуччи снялась для французского журнала Paris Match. Она украсила обложку вместе с французской актрисой 63-летней Кароль Буке.

На фотографиях, которые опубликовала Белуччи в Instagram, модели соблазнительно позировали вдвоем. На одном из снимков зафиксировали момент до поцелуя. Обложку посвятили премьере фильма "Фантазии". В ленте актрисы сыграли влюбленных.

В интервью актриса рассказала, что она работала над собой, чтобы принять процесс старения.

"Тело, в котором мы родились, было дано нам. Это подарок, который мы теряем со временем. После того, как проходит молодость, приходит другой стиль красоты. Возможность снова выразить себя после определенного возраста - это здорово", - призналась Белуччи.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Она сказала, что могла легко добиваться успеха благодаря своей красоте.

"Благодаря моей красоте люди сами приходили ко мне. Мне не нужно было делать первый шаг. Это было здорово, но все это было хрупким. Когда я стала старше, эта дьявольская красота исчезла и больше не защищала меня. Мне пришлось адаптироваться к этой новой ситуации. Моя сила пришла откуда-то еще, возможно, с того, что называется поиском внутренней красоты", - добавила модель.

Также кинозвезда поделилась, что ей было приятно получить приглашение сыграть девушку Бонда.

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"То, что 50-летняя женщина может соблазнить Джеймса Бонда, который младше ее, было революционным достижением. Я горжусь тем, что участвовала в этом. Я считаю, что для женщин довольно раскованно сказать, что они могут быть привлекательными, когда им уже за 50. Вроде было возбуждено табу. Я отказываюсь вести войну со временем. Потому что я заранее знаю, что проиграю и это заставит меня страдать. Мое тело, которое изменилось, дает мне возможность получать новые роли. И это прекрасно. И поскольку я хочу жить счастливо, я предпочитаю с радостью смотреть в будущее. Мне интересно увидеть этого человека, которой я стану через 20 лет", - призналась Белуччи.

Актриса 56-летняя Моника Беллуччи и дочь 16-летняя Дева Кассель украсили обложку июльского номера итальянского Vogue. На фотографиях Беллуччи с дочерью позируют в одинаковых платьях с глубоким декольте от Dolce & Gabbana. Почти одинаковые прически и макияж лишь подчеркнули их сходство.