Моника и Чендлер взволновали сеть общим фото

Американская актриса Кортни Кокс поделилась на своей странице фотографию со своим коллегой Мэттью Перри. Они сыграли Монику и Чендлера в сериале "Друзья".
"Угадайте, с кем я сегодня обедаю? А я знаю! Могу ли я быть настолько счастливой?", - подписала она фото в Instagram.
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На фото заметно, насколько "друзья" постарели за 25 лет после съемок сериала. Чендлер предстал перед пользователями с седовласого, а на улыбающиеся лица Моники проступили морщины.
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В 2019 году самый успешный сериал "Друзья" отпраздновал годовщину выхода первой серии - 25 лет. По этому поводу в сети произошел настоящий бум.
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