Моника и Чендлер взволновали сеть общим фото

Моника и Чендлер по сериалу поженились. Фото: media.ru.

Американская актриса Кортни Кокс поделилась на своей странице фотографию со своим коллегой Мэттью Перри. Они сыграли Монику и Чендлера в сериале "Друзья".

"Угадайте, с кем я сегодня обедаю? А я знаю! Могу ли я быть настолько счастливой?", - подписала она фото в Instagram.

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На фото заметно, насколько "друзья" постарели за 25 лет после съемок сериала. Чендлер предстал перед пользователями с седовласого, а на улыбающиеся лица Моники проступили морщины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 7 Ноя 2019 в 3:16 PST

В 2019 году самый успешный сериал "Друзья" отпраздновал годовщину выхода первой серии - 25 лет. По этому поводу в сети произошел настоящий бум.