Моника Беллуччи удивила фанатов образом блондинки

54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в новом глянцевом фотосете, в котором появилась в неожиданном образе блондинки.
"Красавица позировала для Soon Magazine в платиновой парике. Конечно, красить свое черные волосы в белый цвет Беллуччи бы не стала. А так и образ изменила, и эксперименты проводить с собственной внешностью не надо", - сообщает ТСН.
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На фотосессии звезда примерила наряды от брендов Ralph & Russo, Bottega Veneta и Valentino, а украшения для нее были подобраны от Cartier ..
Голливудская киноактриса Моника Беллуччи случайно засветила свои стройные ноги во время прогулки по набережной в итальянской коммуне Сабаудия.
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