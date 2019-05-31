Моника Беллуччи удивила фанатов образом блондинки

Фото: Soon magazine

54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи снялась в новом глянцевом фотосете, в котором появилась в неожиданном образе блондинки.

"Красавица позировала для Soon Magazine в платиновой парике. Конечно, красить свое черные волосы в белый цвет Беллуччи бы не стала. А так и образ изменила, и эксперименты проводить с собственной внешностью не надо", - сообщает ТСН.

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На фотосессии звезда примерила наряды от брендов Ralph & Russo, Bottega Veneta и Valentino, а украшения для нее были подобраны от Cartier ..

Голливудская киноактриса Моника Беллуччи случайно засветила свои стройные ноги во время прогулки по набережной в итальянской коммуне Сабаудия.