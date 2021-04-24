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суббота, 24 апреля 2021 23:46

Моника Беллуччи поделилась соблазнительными кадрами для французского глянца
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Моника Беллуччи показала длинные ноги на снимках для французского глянца
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Беллуччи показала длинные ноги на снимках для французского глянца
Моника Беллуччи показала длинные ноги на снимках для французского глянца
Моника Беллуччи показала длинные ноги на снимках для французского глянца

Итальянская актриса 56-летняя Моника Белуччи поделилась со своими поклонниками кадрами из фотосессии для французского глянца Madame Figaro.

Снимки опубликувла на своей странице в Instagram.

Автором фото стал фэшн фотограф Сабин Виллард.

На одной из фотографий Беллуччи позирует, сидя в кресле, в длинном прозрачном платье белого цвета от Dior.

На другом снимке Белуччи демонстрирует длинные ноги в стильном платье от LANVIN бежевого цвета с принтом.

"Хорошего всем уик-энда", - подписала снимок Моника.

Еще одно чувственное фото вызвало большой восторг поклонников. Беллуччи позирует в топе в бельевом стиле на бретельках и юбки с разрезом.

На всех фото актриса позирует с распущенными волосами. Макияж сделан с акцентом на глаза.

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Моника Беллуччи сыграет в апокалиптической драме "Сиккита". Режиссер - итальянец Паоло Вирдзи. Кроме Беллуччи, в картине участвуют Сара Серрайокко и звезда сериала "Молодой Папа" Сильвио Орландо.

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