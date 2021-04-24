Моника Беллуччи поделилась соблазнительными кадрами для французского глянца

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Итальянская актриса 56-летняя Моника Белуччи поделилась со своими поклонниками кадрами из фотосессии для французского глянца Madame Figaro.

Снимки опубликувла на своей странице в Instagram.

Автором фото стал фэшн фотограф Сабин Виллард.

На одной из фотографий Беллуччи позирует, сидя в кресле, в длинном прозрачном платье белого цвета от Dior.

На другом снимке Белуччи демонстрирует длинные ноги в стильном платье от LANVIN бежевого цвета с принтом.

"Хорошего всем уик-энда", - подписала снимок Моника.

Еще одно чувственное фото вызвало большой восторг поклонников. Беллуччи позирует в топе в бельевом стиле на бретельках и юбки с разрезом.

На всех фото актриса позирует с распущенными волосами. Макияж сделан с акцентом на глаза.

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Моника Беллуччи сыграет в апокалиптической драме "Сиккита". Режиссер - итальянец Паоло Вирдзи. Кроме Беллуччи, в картине участвуют Сара Серрайокко и звезда сериала "Молодой Папа" Сильвио Орландо.