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четверг, 22 июля 2021 12:00

Monatik "зажег" на греческом острове в ярком клипе

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Monatik &quot;зажег&quot; на греческом острове в ярком клипе
Исполнитель Monatik выпустил клип на песню "Зажигать". Фото: instagram.com/monatik_official

Исполнитель Monatik выпустил клип на песню "Зажигать". Режиссером клипа стала украинская клипмейкер Таню Муиньо, которая работает с такими звездами, как Cardi B.

О премьере клипа артист сообщил в Instagram.

"Пришло время зажигать, а не прожигать жизнь", - отметил музыкант в посте.

Съемки проходили на греческом острове Милос.

"Теплая атмосфера пейзажей, которых в клипе более 11, чередуется с умышленными образами 28 ярких и экстраординарных героев. Образ каждого из них был разработан по стилистике до мельчайших деталей под руководством Оли Жижко и Тимура Постового. Титульный образ Monatik разрабатывал украинский дизайнер Frolov" , - написали под видео на официальном YouTube-канале певца.

Артист Monatik представил видеоработу на песню "Ресницы безопасности", в которой показал архивные видео из личной и творческой жизни. Эта композиция является саундтреком к документальному фильму "Вечно танцующий человек".

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