Monatik вспомнил, как не мог поделить $100 с Лободой за песню

Сингл "40 градусов" Светлане Лободе, живущей и работающей в России, написал исполнитель Monatik. Девять лет назад певица выпустила эту песню. Но мир мог так и не увидеть трек. В тот период никому неизвестный автор Дмитрий Монатик просил за него слишком большой гонорар.
В 2011 году началась сольная карьера Monatik. Тогда же он стал популярен как автор песен. О том, что его песню "Нравится" оценила Лобода, рассказал в программе "Позаочі".
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"Невероятным достижением в моей жизни как автора было написание песни "40 градусов". Когда Светлана выбрала ее в репертуар, для меня это был топ мечтаний", - сказал артист.
Признался, что просил за песню немало для 2011 года. Менеджеру певицы мужчина объявил $500, а Лобода соглашалась только на $400. Monatik не отдал хит, хоть и жалел об этом.
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"Потом два часа сидел над телефоном и надеялся, что перезвонят. И уже был готов отдавать за 400 долларов, но перезвонили и сказали, что заберут за 500", - добавил певец.
Украинский певец, заслуженный артист Украины Monatik пел на дне рождения Светланы Лободы. 18 октября певице исполнилось 39 лет.
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