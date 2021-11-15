Monatik вспомнил, как не мог поделить $100 с Лободой за песню

Сингл "40 градусов" Светлане Лободе, живущей и работающей в России, написал исполнитель Monatik. Девять лет назад певица выпустила эту песню. Но мир мог так и не увидеть трек. В тот период никому неизвестный автор Дмитрий Монатик просил за него слишком большой гонорар.

Автор: instagram.com/monatik_official Сингл "40 градусов" Светлане Лободи, живущей и работающей в России, написал исполнитель Monatik

В 2011 году началась сольная карьера Monatik. Тогда же он стал популярен как автор песен. О том, что его песню "Нравится" оценила Лобода, рассказал в программе "Позаочі".

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"Невероятным достижением в моей жизни как автора было написание песни "40 градусов". Когда Светлана выбрала ее в репертуар, для меня это был топ мечтаний", - сказал артист.

Признался, что просил за песню немало для 2011 года. Менеджеру певицы мужчина объявил $500, а Лобода соглашалась только на $400. Monatik не отдал хит, хоть и жалел об этом.

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"Потом два часа сидел над телефоном и надеялся, что перезвонят. И уже был готов отдавать за 400 долларов, но перезвонили и сказали, что заберут за 500", - добавил певец.

Украинский певец, заслуженный артист Украины Monatik пел на дне рождения Светланы Лободы. 18 октября певице исполнилось 39 лет.