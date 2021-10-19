Monatik засветился на дне рождении Лободы

Дмитрий Монатик выступил на дне рождения Светланы Лободы в Дубае. Фото: скриншот с видео

Украинский певец, заслуженный артист Украины Monatik пел на дне рождения Светланы Лободы.

Об этом сообщила "Культурная Прачечная" в Telegram.

Празднование проходило в Дубае. На кадрах видно, как Лобода танцует под одну из песен исполнителя.

"Монатик спел на дне рождения Лободы в Дубае. Света показала, как надо двигаться под "Вечериночку", - говорится в описании видео.

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После событий 2014 года некоторые украинские артисты заняли позицию "культура и политика не взаимосвязаны" и продолжают концертную деятельность на территории страны-агрессора РФ. Среди них Светлана Лобода, Таисия Повалий, София Ротару, Ани Лорак, MARUV.