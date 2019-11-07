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четверг, 07 ноября 2019 14:18

MONATIK с женой прогулялись по Диснейленду в красно-черных костюмах

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MONATIK с женой прогулялись по Диснейленду в красно-черных костюмах
MONATIK с женой Ириной побывали в Диснейленде. Фото: Instagram.

Во время путешествия по Америке MONATIK вместе с женой Ириной посетили Диснейленд в Калифорнии.

Фото Дмитрий Монатик опубликовал в Instagram.

На снимке он изображен с женой в одинаковых костюмах в красно-черную клетку.

"Диснейленд - самое счастливое место на земле. Так говорил Уолт Дисней. Если бы не космические очереди, так и было бы. Почти как дома", - подписал фотографию артист.

Интересно, что пока певец вместе с любимой находятся в США, в Украине он успел получить награду. Так, исполнителя признали самым стильным мужчиной по версии издания Elle, отметили в tsn.ua

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Семья больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк обратилась к ее фанатам, опровергнув сообщения о сборе денег на лечение.

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