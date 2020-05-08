Монатик пригласил в свою студию любимых фанатов

Шоумен Дмитрий Монатик показал поклонникам фото с сыновьями Даниилом и Платоном. Музыкант долго скрывал личную жизнь от посторонних.

Фотографии певец опубликовал в Іnstagram.

Дмитрий назвал сыновей любимыми посетителями и гостями музыкальной студии. Монатик с сыновьями сидит на диване. Мальчики с интересом рассматривают отцовские награды на стеллажах.

"Важнейшие и любимые посетители на Звучит Production! Сегодня узнаем, как создается наша музыка и ее ритм", - подписал фото музыкант.

Поклонникам певца понравились моменты общения отца с сыновьями.

"Сладенькие", - написала Маша Ефросинина.

Посетители микроблога поделились восторгом от милого фото.

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"Лучшие", "Главные ритмоловы", "Идеальный папа", "Невероятно", "Маленькие Монатики крутые", "Любимые ритмоловы, красивые", "Папины "дружки", "Крутой мужик", "Так выросли", "Монатик в деле", - написали посетители.

Автор: instagram.com/monatik_official/ Дмитрий назвал сыновей любимыми посетителями и гостями музыкальной студии

Автор: instagram.com/monatik_official/ Дмитрий назвал сыновей любимыми посетителями и гостями музыкальной студии

Певец и танцор Дмитрий Монатик проводит карантин дома с женой Ириной и 2 сыновьями. Звездные родители привлекают детей к искусству. Начали с мюзиклов, потому что сами с удовольствием их смотрят. В Instagram Ирина Монатик разместила забавное видео. На нем мальчики внимательно смотрят мюзикл "Кошки". Дети сняты со спины.