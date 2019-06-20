Монатик показал свою уникальную коллекцию

Дмитрий Монатик коллекционирует эксклюзивные игрушки Фото: Главком

Украинский певец Дмитрий Монатик коллекционирует эксклюзивные игрушки.

Фото, на котором человек демонстрирует игрушку он опубликовал на свои Instagram-странице.

"В моем субъективном понимании, это настоящие современные произведения искусства, однажды созданные истинными мечтателями. Теми, кто поверил в своё дело, казалось бы, абсолютно не прибыльное и никому не нужное, но, в итоге, все оказалось с точностью да наоборот. Это вдохновляет", - пишет поп-певец Дмитрий Монатик.

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У артиста есть изделия из винила, дерева, гипса, глины и даже из вулканической пыли.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 18 Чер 2019 р. о 7:36 PDT

"Они напоминают о потрясающих путешествия, во время которого ты их нашел. Ну и напоминают о том, что даже самая безумная идея может в итоге принести тебе, а главное и другим, удовольствие, радость и доход ", - добавляет певец.

На фотографии Дмитрий Монатик показывает свой новый экспонат - голубой медведь Cracked Bear. Кроме игрушки в комплекте он получил белые перчатки. Все потому, что изделие разрушается, если его просто брать руками.

Сначала Дмитрий Монатик увлекался комиксами. За ними певец даже ездил за границу. Впоследствии он начал коллекционировать оригинальные игрушки, сделанные по мотивам журналов.