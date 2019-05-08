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среда, 08 мая 2019 17:57

Известны подробности вокального шоу "Голос. Дети"

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Известны подробности вокального шоу &quot;Голос. Дети&quot;
Шоу "Голос. Дети" возвращается. Фото: cosmo.com.ua

Долгожданная премьера вокального шоу "Голос. Дети" на телеканале 1+1 состоится 26 мая.

Зрителей ждёт новый тренерский состав: певица Джамала, участники группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и Позитив, а также Дзидзьо.

Тренер-новичок Джамала поделилась, что ищет харизматичных детей с уникальным тембром.

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"Мы в поисках голосов, которые удивят не только нас, но и целую страну. Важны не стили исполнения, а эксперименты в творчестве. Даже академический вокал можно сделать уникальным с помощью модного инструментала и крутой аранжировки", - прокомментировала своё тренерство Надя Дорофеева.

В прошлом году судьями "Голоса. Дети" были Дмитрий Монатик, Наталья Могилевская и группа "Время и стекло".

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08
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