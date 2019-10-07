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понедельник, 07 октября 2019 17:55

Монатик очаровал сеть снимками с сыновьями
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Дмитрий Монатик прогулялся с сыновьями Даниилом и Платоном по Вене.
Фото: @monatik_official
Дмитрий Монатик прогулялся с сыновьями Даниилом и Платоном по Вене.
Дмитрий Монатик прогулялся с сыновьями Даниилом и Платоном по Вене.
Дмитрий Монатик прогулялся с сыновьями Даниилом и Платоном по Вене.

Украинский певец Дмитрий Монатик, который отправился в международный гастрольный тур, поразил сеть трогательными снимками с сыновьями Даниилом и Платоном.

Семейные фотографии появились в Instagram артиста.

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Певец редко показывает кадры из личной жизни и делится фотографиями семьи. Но на этот раз Монатик решил побаловать поклонников и опубликовал снимки из Вены

Мальчики позировали со спины в похожей одежде и черных шапках.

"Такие драгоценные мгновения. Ничего сегодня не может быть прекраснее, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждое мгновение, секундами каждыми с Вами. У нас сегодня огромный праздник", - трогательно подписал публикацию артист.

Артист Дмитрий Монатик признался, почему не показывает лица своих детей в соцсетях. Подробностями певец поделился в телепередаче "Светская жизнь" с Катериной Осадчей "1 + 1". Монатик заявил, что покажет сыновей Даниила и Платона лишь тогда, когда дети сами захотят этого.

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