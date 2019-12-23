 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 1494
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 180
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 180
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 1881
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1413
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 666
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1332
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1953
Фото
Все фото
4
8
7
8
7
Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина
Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Сексуальные позы, пижама и прическа Бриджит Бардо: чем хвастались украинские звезды на этой неделе
Сексуальные позы, пижама и прическа Бриджит Бардо: чем хвастались украинские звезды на этой неделе
Тина Кароль представила духи имени себя
Тина Кароль представила духи имени себя
Видео
Все видео
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
YUNA 2020: объявили главных претендентов
YUNA 2020: объявили главных претендентов
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 1881
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1206
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1332
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1251
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 27
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
понедельник, 23 декабря 2019 16:15

Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина
4

  Комментировать

Дочь Скрябина Барбара вышла замуж
Фото: instagram.com/miss_mariya
Дочь Скрябина Барбара вышла замуж
Дочь Скрябина Барбара вышла замуж
Дочь Скрябина Барбара вышла замуж

22-летняя дочь покойного лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Барбара вышла замуж за своего парня Виктора.

Свадьба состоялась 20 декабря, сообщила невеста в Instagram.

Судя по всему, молодые познакомились в университете, ведь оба будущие врачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Екатерина Кухар впервые показала дочь

В 2012-м музыкант шутил, что будет выдавать дочь замуж с оружием и будет очень строгим тестем. Но, к сожалению, Кузьма не дожил до свадьбы.

Мария-Барбара живет в Киеве и учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, ее мечта стать дерматологом. Близкие лагиджно называют ее Басей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Пассажиры самолета ели тела погибших

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 307037
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 21366
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 14031
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 4 Просмотров: 10809
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 8703
Знаменитости
Вакарчук выступал на новогоднем корпоративе
Вакарчук выступал на новогоднем корпоративе Просмотров: 45
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
 Просмотров: 252
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 21402
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
7
 Просмотров: 4653
Дочь Скрябина вышла замуж
Дочь Скрябина вышла замуж Просмотров: 3006
Больше всего комментируют
4
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
3
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
2
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
2
Украинцы выбрали политика года
Голосов: 39250
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua