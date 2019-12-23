Молодые и влюбленные: показали свадебные фото дочери Скрябина

22-летняя дочь покойного лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Барбара вышла замуж за своего парня Виктора.
Свадьба состоялась 20 декабря, сообщила невеста в Instagram.
Судя по всему, молодые познакомились в университете, ведь оба будущие врачи.
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В 2012-м музыкант шутил, что будет выдавать дочь замуж с оружием и будет очень строгим тестем. Но, к сожалению, Кузьма не дожил до свадьбы.
Мария-Барбара живет в Киеве и учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, ее мечта стать дерматологом. Близкие лагиджно называют ее Басей.
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