"Могла бы стать олимпийской чемпионкой" - экс-жена Dzidzio

Певица Slavia, настоящее имя Ярослава Притула, часто радует поклонников яркими снимками в откровенных нарядах. Фанаты в восторге от ее спортивной формы и идеального пресса. Однако певица призналась, что стройная фигура - не только заслуга природы, но и упорный труд над собой.

Автор: instagram.com/slavia_official Если бы Slavia ни была артисткой, то точно могла бы стать олимпийской чемпионкой

"Люблю спорт, это моё хобби. Если бы не была артисткой, могла бы стать олимпийской чемпионкой. В спортзал меня загонять не надо, я сама туда бегу, как за святой водой. Некоторые знаменитости говорят, что имеют хорошую физическую форму благодаря природе. Но не надо обманывать. До определенного времени природа действует, а далее необходимо поддерживать себя", - рассказала певица корреспонденту Gazeta.ua.

В то же время считает, что спорт должен быть в удовольствие.

Автор: Тарас Подолян Slavia предпочитает фитнес и пилатес

"Надо найти тренера, с которым заниматься легко и эффективно. Предпочитаю фитнес и пилатес. Это женские активности. Раньше обязательно занималась в спортзале три раза в неделю и чаще. Теперь довольна тем, что наработала за эти годы. Но продолжаю заниматься дома", - добавила певица.

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Певица Slavia призналась, что первую зарплату получила в 11 лет. Тогда со школьным ансамблем выступали в оперном театре в постановке "Кармен".