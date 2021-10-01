Могилевская, Стинг и Натали Портман: кто из звезд придерживается вегетарианства

1 октября традиционно отмечают День вегетарианства. На сегодня сторонниками такого способа питания являются около 11% населения планеты.

Кто из звезд отказался от мяса и других продуктов животного происхождения, подготовила Gazeta.ua.

Певица Наталья Могилевская не только придерживается интервального голодания, но и стала вегетарианкой.

"Мясо осталось давно в прошлом. Моя основная пища: каши, овощи, фрукты, орехи, семена, травы", – рассказывала артистка в сети.

На завтрак Могилевская ест чиа с ягодами и гречневым молоком, обедает рагу и салатом или вегетарианским борщом с грибами. На ужин принимает салат из бобовыми и орехами.

Британский музыкант Стинг не ест мяса, посещает зал, активно занимается йогой, бегом и аэробикой. Также экс-солист группы The Police практикует тантрический секс. Труди Стайлер, жена Стинга, в своих интервью неоднократно говорила откровенно на эту тему и хвасталась способностью мужа заниматься любовью более пяти часов без остановки.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Звездные супруги Ольга Горбачева и Юрий Никитин не употребляют мяса и алкоголя. Певица отказалась от мясных продуктов еще восемь лет назад. А продюсер стал одним из первых в украинском шоу-бизнесе, кто начал соблюдать вегетарианство.

Американская актриса Натали Портман признается в интервью, что не ест мясо с восьми лет. Причиной этого стала медицинская конференция, на которой участники ставили эксперименты на живом цыпленку. Это настолько шокировало звезду фильма "Черный лебедь", что она сразу же отказалась от мяса, рыбы, яиц, сыра и молока. Ежедневный рацион Портман состоит из смузи, овощных супов, салатов, паст и круп.

Певица и блогер Jerry Heil не просто отказалась от мяса, а стала сыроедом. Причиной этого стало видео в сети.

"Я смотрела ролик, в котором повар разбирает мясо, а за окном родители делали то же самое. Меня стошнило. Я поняла, что больше не хочу и не могу есть животных", – вспоминала она в одном из интервью.

Героиня второго сезона реалити "Холостячка" Злата Огневич четыре года не ест мяса. В прошлом году она отказалась от молочных продуктов. Вегетарианскую диету исполнительнице прописал врач-дерматолог, потому что женщина не переносила продукты животного происхождения.

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Певица Tayanna постоянно повторяла: когда отказалась от мяса, стала чувствовать себя намного лучше, ведь растительная пища гораздо легче усваивается организмом. Основой ее рациона являются каши, овощи и фрукты. А недавно она отказалась от большинства молочных продуктов.

Ежегодно 1 октября во всем мире отмечают День вегетарианства. Праздник учрежден североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году. Цель - повысить информированность общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни. В частности со стороны здоровья и экологии. Вегетарианство - вид питания, при котором человек не ест мясо, птицу, рыбу, морепродукты, а также яйца и молоко. Родиной считается древняя Индия. Больше подражателей проживает именно там, более 70%.