"Мое тело, мое дело": Злата Огневич с Jerry Heil рассказали, какими должны быть женщины

Украинская певица Злата Огневич выпустила новый трек, в котором поднимает тему самооценки каждой женщины. Также суперсилы, которая помогает ежедневно чувствовать себя богиней.

Автор: фото предоставлено пиар-менеджером Златы Огневич Злата Огневич призвала украинок полюбить себя и почувствовать себя богинями

Злата Огневич в этот раз спела об одной из важнейших тем современности - о том, как важно ценить и принимать себя, ведь именно это и является движущей силой перемен к лучшему.

"Мы часто недовольны собой, своей жизнью. Девушки - недовольны фигурой, кожей или другими моментами, которые считают недостатками. Но на самом деле - внутри каждого живет настоящий Герой, а внутри каждой - прекрасная Богиня", - комментирует премьеру нового трека Злата Огневич.

Злата Огневич призвала украинок полюбить себя и почувствовать себя богинями

Для певицы эта песня является биографической, так как она неоднократно говорила в интервью, что только сейчас наконец чувствует себя гармонично, и поэтому решила поделиться своим мироощущением с публикой.

Злата Огневич призвала украинок полюбить себя и почувствовать себя богинями

Авторство трека "Богиня" принадлежит исполнительницы Jerry Heil, а саундпродюсером выступил The Maneken.

Злата Огневич призвала украинок полюбить себя и почувствовать себя богинями

Каждая строка премьеры "Богиня" пропитана силой и превозносит женщину как лучшее творение этой Вселенной. Новый трек артистки можно будет услышать на концертах в рамках ее большого тура "Жди" по городам Украины.

Предыдущий хит от Златы Огневич "Сладкое наказание" стал лидером сводного хит-парада украинских радиостанций.

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Певица Злата Огневич может похвастаться многочисленной армией поклонников, которые ходят на ее концерты и следят за ее жизнью в соцсети. Звезда продолжает подогревать интерес к своему дебютному альбому, который выйдет уже этой осенью. Певица открыта до музыкальных экспериментов и сценических вызовов.