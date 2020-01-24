Модный конфуз: Кароль и Бейонсе нарядились в одинаковые платья

Поклонники певицы Тины Кароль отметили, что американская исполнительница Бейонсе появилась на одной из светских вечеринок в таком же платье, в котором Кароль была одета раньше.

Речь идет о соблазнительном платье в бельевом стиле от английского бренда David Koma. Это один из фаворитов Тины, пишет РБК-Украина.

Автор: rbc.ua Поклонники певицы Тины Кароль отметили, что американская исполнительница Бейонсе появилась на одной из светских вечеринок в таком же платье, в котором Кароль была одета раньше

Бежевое платье эффектно облегает формы обладательницы. Наряд щедро усыпан пайетками, а также пикантно очерчивает зону декольте. В таком наряде Кароль появилась во время первого эфира шоу "Голос страны-10".

А вот Бейонсе засветила наряд в ноябре 2019 года. Но "баллы отходят" Кароль: слепые прослушивания украинского талант-шоу снимались заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кароль рассказала об отношении сына к ее "химии" с Баланом

Платье Бейонсе дольше. Хотя фасон один. Обе красавицы дополнили свои образы изящными босоножки на шпильке. При этом и Кароль и Бейонсе отказались от вычурных и броских украшений. Ничто не отвлекает внимание от пышной зоны декольте. Волосы обе поп-дивы распустили. Тина сделала акцент на любимой голливудской прическе, немного собранной с одной стороны романтической шпилькой. У Тины акцент в макияже сделан на красные губы - еще одна узнаваемая "фишка" образа исполнительницы. Бейонсе делает акцент на естественность.

Автор: rbc.ua Поклонники певицы Тины Кароль отметили, что американская исполнительница Бейонсе появилась на одной из светских вечеринок в таком же платье, в котором Кароль была одета раньше

Автор: rbc.ua Поклонники певицы Тины Кароль отметили, что американская исполнительница Бейонсе появилась на одной из светских вечеринок в таком же платье, в котором Кароль была одета раньше

Стартовал юбилейный 10-й сезон вокального шоу "Голос країни" на канале "1+1". Украинский проект признан правообладателями формата TheVoice одной из самых успешных адаптаций в мире. Украина стала 2-й страной, которая получила права на формат. За 10 сезонов шоу около 100 тысяч желающих прислали заявки, чтобы спеть на главной вокальной сцене страны. А на этапе "слепых прослушиваний" перед тренерами за все время выступили 1,5 тысячи участников.