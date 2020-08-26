Модель Жизель Оливейра полностью обнажилась для фотосессии

Фото: instagram.com/giizeleoliveira

Бразильская модель 27-летняя Жизель Оливейра выложила в Instagram показала снимки с откровенной фотосессии.

Съемку проводил главный фотограф Victoria's Secret австралиец Рассел Джеймс.

На черно-белых фотографиях Оливейра позирует полностью обнаженной, томно глядя в объектив камеры.

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"Это одна из моих любимых фотосессий, которую я когда-либо делала за 10 лет модельной карьеры", - подписала снимки модель.

Американская модель 21-летняя София Ричи публикует фото с отдыха в Instagram. На последней фотографии Ричи позирует в фиолетово-синем бикини, сидя на деревянном столе.