Модель Жизель Оливейра полностью обнажилась для фотосессии

Бразильская модель 27-летняя Жизель Оливейра выложила в Instagram показала снимки с откровенной фотосессии.
Съемку проводил главный фотограф Victoria's Secret австралиец Рассел Джеймс.
На черно-белых фотографиях Оливейра позирует полностью обнаженной, томно глядя в объектив камеры.
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"Это одна из моих любимых фотосессий, которую я когда-либо делала за 10 лет модельной карьеры", - подписала снимки модель.
Американская модель 21-летняя София Ричи публикует фото с отдыха в Instagram. На последней фотографии Ричи позирует в фиолетово-синем бикини, сидя на деревянном столе.
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