Модель в миниатюрном бикини поразила йогой

Фото: Іnstagram.com/alina_baikova/

Модель Алина Байкова продемонстрировала, как лучше провести последние дни лета.

На своей странице в Instagram Алина опубликовала свежие фотографии, где она в красивом купальнике позирует на яхте в Турции.

Кроме того, модель опубликовала видео из своего занятия йогой на той же яхте. Девушка в миниатюрном купальнике выполнила асаны и вызвала немалое восхищение у своих поклонников.

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