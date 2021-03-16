Модель потратила миллион, чтобы быть похожей на Ким Кардашьян

Британская модель Чали потратила 1 млн фунтов стерлингов (38,4 млн грн), чтобы быть похожей на американскую телезвезду Ким Кардашьян. Для этого сделала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, но без вмешательства пластического хирурга.

Также приобрела множество вещей, которые есть в гардеробе у Ким. Своими снимками она делится в Instagram и хвастается, что ее постоянно сравнивают с Ким Кардашьян.

Фото: instagram.com/chalydn

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"Меня постоянно останавливают на улице, чтобы сфотографироваться, и говорят, что я просто копия Ким. На самом деле, у нас просто похожий стиль. Люди действительно думают, что я пытаюсь ей подражать, но мы два разных человека", - рассказывает Чали.

Шотландка 27-летняя Жасмин Чизвелл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монро и уже стала миллионершей. В 2016-м Чизвелл переехала из города Карлук, Южный Ланаркшир, в США, чтобы изучать кинопроизводство в академии Нью-Йорка. Получив диплом магистра, она решила начать карьеру в соцсетях.