Модель похвасталась пышными ягодицами на пляже

25-летняя Деми Роуз опубликовала пикантное фото, которым в очередной раз поразила подписчиков в Instagram. На фотографии не видно, надела красавица низ от купальника или нет. Такой откровенной фотографией британская модель только взбудоражила фантазию поклонников.

Автор: Instagram Такой откровенной фотографией британская модель только взбудоражила воображение поклонников.

Роуз позирует, лежа на покрывале, затмевая собой прекрасный вид сзади - море и удивительные горы.

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"Я для тебя, ты для меня", - написала аппетитная красавица в Instagram.

Британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram откровенные фото с отдыха в Испании. На фотографиях она эротично позирует в черном купальнике, который едва прикрывает прелести красавицы, а сзади - море.