Модель plus-size, трансгендер и футболистка: кто стал новым лицом Victoria's Secret

VS Collective стал новым словом в движении феминизма и бодипозитива. Фото: Victoria's Secret. Facebook.

Victoria's Secret является едва ли не самым популярным брендом женского нижнего белья. Постоянных моделей компании называли "ангелами" за свою идеальность и недосягаемость. Но с активным развитием движения бодипозитива большинство поклонников начали критиковать бренд, а их концепцию назвали старой и сексистской. Якобы, сексуальные "ангелы" Victoria's Secret скорее напоминают фантазию мужчин, чем олицетворение обычной женщины. Под давлением общества владельцы Victoria's Secret заявили, что вместо "ангелов" теперь будет VS Collective. В состав входят семь женщин-послов из разных областей: "Лицом бренда теперь будут женщины, известные своими достижениями, а не формами" - говорят в комапнии.

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Кто теперь представляет Victoria's Secret, читайте в материале.

Валентина Сампайо

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Актриса, модель и известная активистка стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria's Secret в августе 2019 года. Также Валентина стала первой трансгендерной моделью, которая появилась на обложке журнала Vogue Paris. Сейчас звезда активно борется за равные права между представителями всех самоидентификаций.

Приянка Чопра-Джонас

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Актриса и продюсер, известная не только своими выдающимися ролями, но и активной пропагандой феминизма и бодипозитива. В большинстве своих интервью актриса из Индии призывает более серьезно относиться к вопросам неравенства среди мужчин и женщин.

Палома Эльсессер

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Известная плюс-сайз модель уже много лет уничтожает все стереотипы относительно внешнего вида моделей. Палома призывает любить свое тело, принимать свои особенности и не пытаться быть похожей на идеалы, которые навязывает СМИ.

Меган Рапино

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Американская футболистка, которая стала одной из десяти женщин-футболистов, вошедших в шорт-лист на получение награды FIFA World Player of the Year. В позапрошлом году Меган удостоилась чести стать спортсменкой года. Она разрушает стереотипы о сугубо мужских видах деятельности и делает вызов всем сексистским сторонникам.

Айлин Гу

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Китайская лыжница-фристайл является еще одной женщиной, которая доказывает, что профессиональным спортом могут заниматься и мужчины, и девушки. Айлин имеет большое количество достижений в профессиональной деятельности и славу на весь мир.

Аманда Де Кадене

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Британская актриса также является поклонницей феминизма. Она поддерживает идеи о различных видах красоты, реальные рекламные фото без коррекции и фотошопа, а также выступает за права женщин и их безопасность.

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Адут Акеч

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Модель стала второй в истории темнокожей "невестой Chanel", сопровождавшей Карла Лагерфельда на финальном поклоне. Девушка активно защищает права темнокожих и мечтает развивать модную индустрию в Южном Судане.

В 21 веке понятие "модель" давно стерто. Сейчас моделингом могут заниматься не только девушки с параметрами 90-60-90. На пике моды натуральность и бодипозитив. Уже никого не удивишь моделями plus size на обложках популярных глянцевых журналов и на показах ведущих дизайнеров. В многочисленных интервью 31-летняя Эшли Грэм призывает женщин не гнаться за традиционными модельными параметрами, а любить себя такими, какими их создала природа. Ее девиз: "Поддержите формы. Уверенность в себе - сексуальна".