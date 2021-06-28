Модель plus-size обольстительно покрутила аппетитными формами

Фото: Instagram.com/jordynwoods

Американская модель plus-size 23-летняя Джордин Вудс соблазняет пользователей сети откровенными кадрами. Недавно она опубликовала очередную серию соблазнительных фото в Instagram.

На фотографии девушка позирует в обтягивающем платье цвета мокко, что подчеркивает аппетитную фигуру.

Карьера Дрождин пошла в гору после дружбы с светской львицей Кайли Дженнер. Вудс выступала на Неделе моды в Нью-Йорке, а также на показах Chromat и Addition Elle. Имеет опыт работы с такими журналами как Vogue и Fashion.

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На пике популярности в модельном мире манекенщицы plus-size. Однако не все компании и бренды выступают за естественную красоту и снимки без фотошопа. В большинстве случаев растяжки и целлюлит скрывают с помощью графических редакторов.