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понедельник, 28 июня 2021 23:46

Модель plus-size обольстительно покрутила аппетитными формами
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Американская модель plus-size Джордин Вудс поражает стильными луками
Фото: Instagram.com/jordynwoods
Американская модель plus-size Джордин Вудс поражает стильными луками
Американская модель plus-size Джордин Вудс поражает стильными луками
Американская модель plus-size Джордин Вудс поражает стильными луками

Американская модель plus-size 23-летняя Джордин Вудс соблазняет пользователей сети откровенными кадрами. Недавно она опубликовала очередную серию соблазнительных фото в Instagram.

На фотографии девушка позирует в обтягивающем платье цвета мокко, что подчеркивает аппетитную фигуру.

Карьера Дрождин пошла в гору после дружбы с светской львицей Кайли Дженнер. Вудс выступала на Неделе моды в Нью-Йорке, а также на показах Chromat и Addition Elle. Имеет опыт работы с такими журналами как Vogue и Fashion.

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На пике популярности в модельном мире манекенщицы plus-size. Однако не все компании и бренды выступают за естественную красоту и снимки без фотошопа. В большинстве случаев растяжки и целлюлит скрывают с помощью графических редакторов.

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