Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото

Фото: @ava_karabatic_official

Бывшая модель Playboy Ава Карабатич, 31 год, планирует баллотироваться в президенты Хорватии.

Выборы в стране состоятся в 2020-м.

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Манекенщица хочет открыть границы для мигрантов, легализовать марихуану. Основа ее кампании - обеспечение женщин доступной и качественной пластической хирургией.

"Я больше не могу смотреть, как плохие вещи происходят в моей стране. Все слепые, хотя не имеют проблем со зрением. Молодежь уезжает из страны, рождаемость падает", - прокомментировала Карабатич.

По словам Авы, решение стать президентом пришло спонтанно. Ранее девушка не интересовалась политикой и ситуацией в стране.

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