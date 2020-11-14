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суббота, 14 ноября 2020 23:46

Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
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Модель Дезире Шлотц поражает роскошной фигурой
Фото: instagram.com/desireeschlotz
Модель Дезире Шлотц поражает роскошной фигурой
Модель Дезире Шлотц поражает роскошной фигурой
Модель Дезире Шлотц поражает роскошной фигурой

Американская модель Дезире Шлотц опубликовала новую соблазнительную фотографию на своей странице в Instagram.

На снимке девушка позирует в белом кружевном белье, демонстрируя стройную фигуру. Стоит отметить, что многие недавние фото Дезире были сделаны на Мальдивах. Модель порадовала поклонников "горячими" фото среди райских пейзажей.

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Успех в модельной карьере пришел к Дезире Шлотц благодаря дружбе с британской моделью Деми Роуз. Сейчас в Дезире больше полумиллиона подписчиков.

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