Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье

Фото: instagram.com/desireeschlotz

Американская модель Дезире Шлотц опубликовала новую соблазнительную фотографию на своей странице в Instagram.

На снимке девушка позирует в белом кружевном белье, демонстрируя стройную фигуру. Стоит отметить, что многие недавние фото Дезире были сделаны на Мальдивах. Модель порадовала поклонников "горячими" фото среди райских пейзажей.

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Успех в модельной карьере пришел к Дезире Шлотц благодаря дружбе с британской моделью Деми Роуз. Сейчас в Дезире больше полумиллиона подписчиков.