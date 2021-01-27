"Мне нравится много перца": известная модель соблазнительно изгибалась под душем

Фото: Instagram.com

Американская фитнес-модель 31-летняя Хоуп Билл сводит с ума своих поклонников откровенными фотографиями. Фото публикует на своей странице в Instagram.

Раскованная модель похвасталась изгибами, стоя под душем. Хоуп позировала в мокром топе и трусах, что лишь подчеркнули ее прелести.

"Мне нравится много перца", - подписала звезда пикантные фото.

Поклонники модели засыпали ее комплиментами.

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Американская модель и фитнес-блогера 31-летняя Хоуп Билл поделилась своими любимыми упражнениями для стального пресса. Видео загрузила на свою страницу в Instagram.